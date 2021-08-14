"Кадис" сыграл вничью с "Леванте", "Мальорка" и "Бетис" победителя не выявили
Фото: твиттер "Бетиса"
Представляем результаты матчей 1-го тура испанской Ла Лиги.
"Кадис" - "Леванте" 1:1
Голы: Моралес, 39 - 0:1, Эспино, 90 - 1:1
"Кадис": Ледесма, Акапо, Ароян (Виктор Чуст, 81), Фали Хименес, Эспино, Аларкон, Алекс Фернандес (Альваро, 81), Йонссон (Карселен, 70), Сальви Санчес, Негредо (Переа, 59), Лосано (Осмайич, 70).
"Леванте": Фернандес, Сон, Дуарте, Робер, Клерк, Моралес, Кампанья (Мальса, 80), Мелеро (Мартинес, 63), Де Фрутос, Сольдадо (Дани Гомес, 51; Мирамон, 80), Рохер Марти (Барди, 63).
"Мальорка" - "Бетис" 1:1
Голы: Оливан, 25 - 1:0, Хуанми, 59 - 1:1
"Мальорка": Рейна, Маффео, Раильо, Вальент, Оливан, Севилья (Кубо, 61), Руис де Галаррета (Фебас, 72), Баба, Дани Родригес (Седлар, 90), Анхель Родригес (Ндиайе, 61), Жорди Мбоула (Лаго Джуниор, 72).
"Бетис": Руй Силва, Монтойя, Руис, Эдгар Гонсалес, Морено (Кальдерон Портилльо, 26), Каналес, Акуоку (Гуардадо, 82), Фекир (Хоакин, 81), Иглесиас, Руибаль (Хуанми, 55), Родри (Гонсалес, 55).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14