"Кадис" сыграл вничью с "Леванте", "Мальорка" и "Бетис" победителя не выявили

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"Кадис" сыграл вничью с "Леванте", "Мальорка" и "Бетис" победителя не выявилиФото: твиттер "Бетиса"

Представляем результаты матчей 1-го тура испанской Ла Лиги.

"Кадис" - "Леванте" 1:1

Голы: Моралес, 39 - 0:1, Эспино, 90 - 1:1

"Кадис": Ледесма, Акапо, Ароян (Виктор Чуст, 81), Фали Хименес, Эспино, Аларкон, Алекс Фернандес (Альваро, 81), Йонссон (Карселен, 70), Сальви Санчес, Негредо (Переа, 59), Лосано (Осмайич, 70).

"Леванте": Фернандес, Сон, Дуарте, Робер, Клерк, Моралес, Кампанья (Мальса, 80), Мелеро (Мартинес, 63), Де Фрутос, Сольдадо (Дани Гомес, 51; Мирамон, 80), Рохер Марти (Барди, 63).


"Мальорка" - "Бетис" 1:1

Голы: Оливан, 25 - 1:0, Хуанми, 59 - 1:1

"Мальорка": Рейна, Маффео, Раильо, Вальент, Оливан, Севилья (Кубо, 61), Руис де Галаррета (Фебас, 72), Баба, Дани Родригес (Седлар, 90), Анхель Родригес (Ндиайе, 61), Жорди Мбоула (Лаго Джуниор, 72).

"Бетис": Руй Силва, Монтойя, Руис, Эдгар Гонсалес, Морено (Кальдерон Портилльо, 26), Каналес, Акуоку (Гуардадо, 82), Фекир (Хоакин, 81), Иглесиас, Руибаль (Хуанми, 55), Родри (Гонсалес, 55).

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