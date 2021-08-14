Гризманн готов пойти на существенное снижение зарплаты ради возвращения в "Атлетико"

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Гризманн готов пойти на существенное снижение зарплаты ради возвращения в "Атлетико" Фото: инстаграм Гризманна

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн готов вернуться в "Атлетико".

Как сообщает Carrusel Deportivo, 30-летний француз ради возвращения в "Атлетико" готов в два раза сократить свою зарплату.

Отмечается, что "Барса" может продать Гризманна для решения своих финансовых проблем.

Напомним, что Гризманн уже выступал за мадридский клуб с 2014 по 2019 год.

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