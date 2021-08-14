Соболев высказался о вызове в сборную России
Фото твиттер "Спартака"
Нападающий "Спартака" Александр Соболев высказался о возможном вызове в сборную России.
"Для вызова в сборную необходимо показывать хорошую игру, пока ее у меня нет. Разговор с Карпиным передавать не буду", - приводит слова Соболева "Спорт-Экспресс".
В новом сезоне 24-летний футболист провел 6 матчей, в которых забил один гол.
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