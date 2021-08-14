Салах установил рекорд АПЛ

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Салах установил рекорд АПЛ Фото: твиттер Мохамеда Салаха

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился голом в игре против "Норвича" (3:0).

По сведениям OptaJoe, Салах стал первым игроком, отличившимся в 1-м туре АПЛ в пяти сезонах кряду.

В прошлом сезоне египтянин провел 51 игру, забил 31 гол и отдал 6 ассистов.

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