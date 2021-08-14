"Интер" объявил о покупке Думфриса

Фото: сайт "Интера"

Правый защитник ПСВ Дензел Думфрис перешел в "Интер".

Как сообщает сайт клуба, 25-летний голландец поставил свою подпись под четырехлетним контрактом.

Ранее сообщалось, что трансфер Думфриса обойдется "Интеру" в 15 миллионов евро с учетом бонусов.

В составе ПСВ Думфрис провел 124 матча, забил 16 голов и сделал 20 ассистов. На Евро-2020 игрок отметился двумя голами и одним ассистом в 4 играх.

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