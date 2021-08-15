"Кельн" обыграл "Герту" в матче Бундеслиги

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"Кельн" обыграл "Герту" в матче БундеслигиФото: твиттер "Кельна"

В рамках 1-го тура немецкой Бундеслиги "Кельн" уверенно разобрался с "Гертой".

"Кельн" - "Герта" 3:1

Голы: Йоветич, 5 - 0:1, Модест, 41 - 1:1, Кайнц, 52 - 2:1, Кайнц, 55 - 3:1

"Кельн": Хорн, Шмитц (Эхизибуэ, 84), Чихос, Хюберс, Тильманн, Хектор, Кайнц (Шауб, 76), Схири, Любичич (Озджан, 76), Модест (Андерссон, 76), Ут (Дуда, 68).

"Герта": Шволов, Пекарик (Клюнтер, 59), Штарк, Дардаи, Платтенхардт, Боатенг (Зефейк, 59), Тузар, Аскасибар, Сердар, Йоветич (Рихтер, 65), Матеус Кунья (Лукебакио, 65).

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