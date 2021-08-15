"Кельн" обыграл "Герту" в матче Бундеслиги
Фото: твиттер "Кельна"
В рамках 1-го тура немецкой Бундеслиги "Кельн" уверенно разобрался с "Гертой".
"Кельн" - "Герта" 3:1
Голы: Йоветич, 5 - 0:1, Модест, 41 - 1:1, Кайнц, 52 - 2:1, Кайнц, 55 - 3:1
"Кельн": Хорн, Шмитц (Эхизибуэ, 84), Чихос, Хюберс, Тильманн, Хектор, Кайнц (Шауб, 76), Схири, Любичич (Озджан, 76), Модест (Андерссон, 76), Ут (Дуда, 68).
"Герта": Шволов, Пекарик (Клюнтер, 59), Штарк, Дардаи, Платтенхардт, Боатенг (Зефейк, 59), Тузар, Аскасибар, Сердар, Йоветич (Рихтер, 65), Матеус Кунья (Лукебакио, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20