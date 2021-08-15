Канделаки оценила игру "Зенита" в матче с "Локомотивом"

Фото: твиттер "Локомотива"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась об игре "Локомотив" - "Зенит" (1:1).

"Локомотив" и "Зенит" в очень красивой игре сыграли вничью, забив по одному пенальти. Правда, то, как команда из Питера не замечала отсутствия в своем составе одного футболиста, вызывает уважение", - написала Канделаки в телеграме.

Напомним, что "Зенит" играл в меньшинстве с 50-й минуты. Вторую желтую карточку получил хавбек Далер Кузяев.

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