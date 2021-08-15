Успехи "Ливерпуля", "Челси" и "МЮ", неудачи "Арсенала" и "Манчестер Сити": все результаты 1-го тура АПЛ
Сегодня, 15 августа, завершился 1-й тур нового сезона АПЛ.
Из основных событий стоит отметить поражение "Манчестер Сити" от "Тоттенхэма" и "Арсенала" от "Брентофорда", а также победы "Челси", "Ливерпуля" и "МЮ".
"Брентфорд" - "Арсенал" 2:0
Голы: Канос, 22 - 1:0, Нергор, 73 - 2:0
"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 1:0
Гол: Сон Хын Мин, 55 - 1:0
"Манчестер Юнайтед" – "Лидс" - 5:1
Голы: 1:0 – 30 Бруну Фернандеш, 1:1 – 48 Эйлинг, 2:1 – 52 Гринвуд, 3:1 – 54 Бруну Фернандеш, 4:1 – 60 Бруну Фернандеш, 5:1 – 68 Фред.
"Челси" - "Кристал Пэлас" 3:0
Голы: Алонсо, 27 - 1:0, Пулишич, 40 - 2:0, Чалоба, 58 - 3:0
"Бернли" - "Брайтон" 1:2
Голы: Тарковски, 2 - 1:0, Мопе, 73 - 1:1, Мак Аллистер, 78 - 1:2
"Эвертон" - "Саутгемптон" 3:1
Голы: Армстронг, 22 - 0:1, Ришарлисон, 47 - 1:1, Дукуре, 76 - 2:1, Кэлверт-Льюин, 81 - 3:1
"Лестер" - "Вулверхэмптон" 1:0
Гол: Варди, 41 - 1:0
"Уотфорд" - "Астон Вилла" 3:2
Голы: Деннис, 10 - 1:0, Сарр, 42 - 2:0, Эрнандес, 67 - 3:0, Макгинн, 70 - 3:1, Ингз (пен), 90 - 3:2
"Норвич" - "Ливерпуль" 0:3
Гол: Диогу Жота, 26 - 0:1, Фирмино, 65 - 0:2, Салах, 74 - 0:3
"Ньюкасл" - "Вест Хэм" - 2:4
Голы: Уилсон, 5, Мерфи, 40 — Крессуэлл, 18, Бенрахма, 53, Соучек, 63, Антонио, 66.
Читайте также: "Манчестер Сити" уступил "Тоттенхэму" в 1-м туре АПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18