Успехи "Ливерпуля", "Челси" и "МЮ", неудачи "Арсенала" и "Манчестер Сити": все результаты 1-го тура АПЛ

Сегодня, 15 августа, завершился 1-й тур нового сезона АПЛ.

Из основных событий стоит отметить поражение "Манчестер Сити" от "Тоттенхэма" и "Арсенала" от "Брентофорда", а также победы "Челси", "Ливерпуля" и "МЮ".

"Брентфорд" - "Арсенал" 2:0

Голы: Канос, 22 - 1:0, Нергор, 73 - 2:0

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 1:0

Гол: Сон Хын Мин, 55 - 1:0

"Манчестер Юнайтед" – "Лидс" - 5:1

Голы: 1:0 – 30 Бруну Фернандеш, 1:1 – 48 Эйлинг, 2:1 – 52 Гринвуд, 3:1 – 54 Бруну Фернандеш, 4:1 – 60 Бруну Фернандеш, 5:1 – 68 Фред.

"Челси" - "Кристал Пэлас" 3:0

Голы: Алонсо, 27 - 1:0, Пулишич, 40 - 2:0, Чалоба, 58 - 3:0

"Бернли" - "Брайтон" 1:2

Голы: Тарковски, 2 - 1:0, Мопе, 73 - 1:1, Мак Аллистер, 78 - 1:2

"Эвертон" - "Саутгемптон" 3:1

Голы: Армстронг, 22 - 0:1, Ришарлисон, 47 - 1:1, Дукуре, 76 - 2:1, Кэлверт-Льюин, 81 - 3:1

"Лестер" - "Вулверхэмптон" 1:0

Гол: Варди, 41 - 1:0

"Уотфорд" - "Астон Вилла" 3:2

Голы: Деннис, 10 - 1:0, Сарр, 42 - 2:0, Эрнандес, 67 - 3:0, Макгинн, 70 - 3:1, Ингз (пен), 90 - 3:2

"Норвич" - "Ливерпуль" 0:3

Гол: Диогу Жота, 26 - 0:1, Фирмино, 65 - 0:2, Салах, 74 - 0:3

"Ньюкасл" - "Вест Хэм" - 2:4

Голы: Уилсон, 5, Мерфи, 40 — Крессуэлл, 18, Бенрахма, 53, Соучек, 63, Антонио, 66.

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