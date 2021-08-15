Успехи "Ливерпуля", "Челси" и "МЮ", неудачи "Арсенала" и "Манчестер Сити": все результаты 1-го тура АПЛ

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Успехи "Ливерпуля", "Челси" и "МЮ", неудачи "Арсенала" и "Манчестер Сити": все результаты 1-го тура АПЛ

Сегодня, 15 августа, завершился 1-й тур нового сезона АПЛ.

Из основных событий стоит отметить поражение "Манчестер Сити" от "Тоттенхэма" и "Арсенала" от "Брентофорда", а также победы "Челси", "Ливерпуля" и "МЮ".

"Брентфорд" - "Арсенал" 2:0
Голы: Канос, 22 - 1:0, Нергор, 73 - 2:0

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 1:0
Гол: Сон Хын Мин, 55 - 1:0

"Манчестер Юнайтед" – "Лидс" - 5:1
Голы: 1:0 – 30 Бруну Фернандеш, 1:1 – 48 Эйлинг, 2:1 – 52 Гринвуд, 3:1 – 54 Бруну Фернандеш, 4:1 – 60 Бруну Фернандеш, 5:1 – 68 Фред.

"Челси" - "Кристал Пэлас" 3:0
Голы: Алонсо, 27 - 1:0, Пулишич, 40 - 2:0, Чалоба, 58 - 3:0

"Бернли" - "Брайтон" 1:2
Голы: Тарковски, 2 - 1:0, Мопе, 73 - 1:1, Мак Аллистер, 78 - 1:2

"Эвертон" - "Саутгемптон" 3:1
Голы: Армстронг, 22 - 0:1, Ришарлисон, 47 - 1:1, Дукуре, 76 - 2:1, Кэлверт-Льюин, 81 - 3:1

"Лестер" - "Вулверхэмптон" 1:0
Гол: Варди, 41 - 1:0

"Уотфорд" - "Астон Вилла" 3:2
Голы: Деннис, 10 - 1:0, Сарр, 42 - 2:0, Эрнандес, 67 - 3:0, Макгинн, 70 - 3:1, Ингз (пен), 90 - 3:2

"Норвич" - "Ливерпуль" 0:3
Гол: Диогу Жота, 26 - 0:1, Фирмино, 65 - 0:2, Салах, 74 - 0:3

"Ньюкасл" - "Вест Хэм" - 2:4
Голы: Уилсон, 5, Мерфи, 40 — Крессуэлл, 18, Бенрахма, 53, Соучек, 63, Антонио, 66.

Читайте также: "Манчестер Сити" уступил "Тоттенхэму" в 1-м туре АПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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