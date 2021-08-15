"Краснодар" нацелился на защитника сборной Грузии

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"Краснодар" нацелился на защитника сборной Грузии

Защитник "Динамо" Батуми Ираклий Азаров попал в сферу интересов клуба РПЛ.

Как сообщает журналист Нобель Арустамян, в услугах 19-летнего грузина заинтересован "Краснодар".

Отмечается, что "быки" до закрытия трансферного окна планируют усилить защиту и атаку.

Азаров по позиции является левым защитником. На счету игрока один матч за сборную Грузии.

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