Йоветич - второй футболист в истории, который забивал в каждой из пяти топ-лиг Европы

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Йоветич - второй футболист в истории, который забивал в каждой из пяти топ-лиг ЕвропыФото: инстаграм Йоветича

Форвард "Герты" Стеван Йоветич отметился голом в игре против "Кельна" (1:3).

Как сообщает OptaFranz, Йоветич стал вторым игроком в истории, который забивал в каждой из топ-5 лиг Европы.

31-летний черногорец забивал в немецкой Бундеслиге за "Герту", во французской Лиге 1 за "Монако", в итальянской Серии А за "Фиорентину" и "Интер", в испанской Ла Лиге за "Севилью" и в АПЛ за "Манчестер Сити".

Ранее такое достижение покорялось румыну Флорину Рэдучою. В Англии он забивал за "Вест Хэм", в Испании за "Эспаньол", в Германии за "Штутгарт", во Франции за "Монако", а в Италии за "Бари", Брешию", "Верону" и "Милан".

Читайте также: "Герта" объявила о подписании Йоветича. | http://soccernews.ru
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