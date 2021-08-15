Йоветич - второй футболист в истории, который забивал в каждой из пяти топ-лиг Европы
Фото: инстаграм Йоветича
Форвард "Герты" Стеван Йоветич отметился голом в игре против "Кельна" (1:3).
Как сообщает OptaFranz, Йоветич стал вторым игроком в истории, который забивал в каждой из топ-5 лиг Европы.
31-летний черногорец забивал в немецкой Бундеслиге за "Герту", во французской Лиге 1 за "Монако", в итальянской Серии А за "Фиорентину" и "Интер", в испанской Ла Лиге за "Севилью" и в АПЛ за "Манчестер Сити".
Ранее такое достижение покорялось румыну Флорину Рэдучою. В Англии он забивал за "Вест Хэм", в Испании за "Эспаньол", в Германии за "Штутгарт", во Франции за "Монако", а в Италии за "Бари", Брешию", "Верону" и "Милан".
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|Команда
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|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
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|18
|Падерборн
|32
|20