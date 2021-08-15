Крупная победа "Боруссии", "Бавария" начала с ничьи: все результаты 1-го тура Бундеслиги

На этих выходных прошел 1-й тур нового сезона немецкой Бундеслиги.

Действующий чемпион "Бавария" потеряла очки в матче с менхенгладбахской "Боруссией", "Боруссия" из Дортмунда разгромила "Айнтрахт", а "РБ Лейпциг" уступил "Майнцу".

"Боруссия" М - "Бавария" 1:1

Голы: Плеа, 10 - 1:0, Левандовски, 42 - 1:1

"Боруссия" Д - "Айнтрахт" 5:2

Голы: Ройс, 23 - 1:0, Пасслак (аг), 27 - 1:1, Азар, 32 - 2:1, Холанд, 34 - 3:1, Рейна, 58 - 4:1, Холанд, 70 - 5:1, Хеуге, 86 - 5:2

"Майнц" - "РБ Лейпциг" - 1:0

Гол: Ниахате, 13 - 1:0.

"Кельн" - "Герта" 3:1

Голы: Йоветич, 5 - 0:1, Модест, 41 - 1:1, Кайнц, 52 - 2:1, Кайнц, 55 - 3:1

"Арминия" - "Фрайбург" 0:0

"Аугсбург" - "Хоффенхайм" 0:4

Голы: Бруун Ларсен, 37 - 0:1, Адамян, 78 - 0:2, Рюттер, 87 - 0:3, Руди, 90 - 0:4

"Штутгарт" - "Гройтер" 5:1

Голы: Эндо, 30 - 1:0, Клемент, 36 - 2:0, Кемпф, 55 - 3:0, Аль-Гаддиуи, 61 - 4:0, Кемпф, 76 - 5:0, Левелинг, 90 - 5:1

"Унион Берлин" - "Байер" 1:1

Голы: Авонийи, 7 - 1:0, Диаби, 12 - 1:1

"Вольфсбург" - "Бохум" 1:0

Гол: Вегорст, 22 - 1:0

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