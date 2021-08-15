Крупная победа "Боруссии", "Бавария" начала с ничьи: все результаты 1-го тура Бундеслиги
На этих выходных прошел 1-й тур нового сезона немецкой Бундеслиги.
Действующий чемпион "Бавария" потеряла очки в матче с менхенгладбахской "Боруссией", "Боруссия" из Дортмунда разгромила "Айнтрахт", а "РБ Лейпциг" уступил "Майнцу".
"Боруссия" М - "Бавария" 1:1
Голы: Плеа, 10 - 1:0, Левандовски, 42 - 1:1
"Боруссия" Д - "Айнтрахт" 5:2
Голы: Ройс, 23 - 1:0, Пасслак (аг), 27 - 1:1, Азар, 32 - 2:1, Холанд, 34 - 3:1, Рейна, 58 - 4:1, Холанд, 70 - 5:1, Хеуге, 86 - 5:2
"Майнц" - "РБ Лейпциг" - 1:0
Гол: Ниахате, 13 - 1:0.
"Кельн" - "Герта" 3:1
Голы: Йоветич, 5 - 0:1, Модест, 41 - 1:1, Кайнц, 52 - 2:1, Кайнц, 55 - 3:1
"Арминия" - "Фрайбург" 0:0
"Аугсбург" - "Хоффенхайм" 0:4
Голы: Бруун Ларсен, 37 - 0:1, Адамян, 78 - 0:2, Рюттер, 87 - 0:3, Руди, 90 - 0:4
"Штутгарт" - "Гройтер" 5:1
Голы: Эндо, 30 - 1:0, Клемент, 36 - 2:0, Кемпф, 55 - 3:0, Аль-Гаддиуи, 61 - 4:0, Кемпф, 76 - 5:0, Левелинг, 90 - 5:1
"Унион Берлин" - "Байер" 1:1
Голы: Авонийи, 7 - 1:0, Диаби, 12 - 1:1
"Вольфсбург" - "Бохум" 1:0
Гол: Вегорст, 22 - 1:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20