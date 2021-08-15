Крупная победа "Боруссии", "Бавария" начала с ничьи: все результаты 1-го тура Бундеслиги

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Крупная победа "Боруссии", "Бавария" начала с ничьи: все результаты 1-го тура Бундеслиги

На этих выходных прошел 1-й тур нового сезона немецкой Бундеслиги.

Действующий чемпион "Бавария" потеряла очки в матче с менхенгладбахской "Боруссией", "Боруссия" из Дортмунда разгромила "Айнтрахт", а "РБ Лейпциг" уступил "Майнцу".

"Боруссия" М - "Бавария" 1:1
Голы: Плеа, 10 - 1:0, Левандовски, 42 - 1:1

"Боруссия" Д - "Айнтрахт" 5:2
Голы: Ройс, 23 - 1:0, Пасслак (аг), 27 - 1:1, Азар, 32 - 2:1, Холанд, 34 - 3:1, Рейна, 58 - 4:1, Холанд, 70 - 5:1, Хеуге, 86 - 5:2

"Майнц" - "РБ Лейпциг" - 1:0
Гол: Ниахате, 13 - 1:0.

"Кельн" - "Герта" 3:1
Голы: Йоветич, 5 - 0:1, Модест, 41 - 1:1, Кайнц, 52 - 2:1, Кайнц, 55 - 3:1

"Арминия" - "Фрайбург" 0:0

"Аугсбург" - "Хоффенхайм" 0:4
Голы: Бруун Ларсен, 37 - 0:1, Адамян, 78 - 0:2, Рюттер, 87 - 0:3, Руди, 90 - 0:4

"Штутгарт" - "Гройтер" 5:1
Голы: Эндо, 30 - 1:0, Клемент, 36 - 2:0, Кемпф, 55 - 3:0, Аль-Гаддиуи, 61 - 4:0, Кемпф, 76 - 5:0, Левелинг, 90 - 5:1

"Унион Берлин" - "Байер" 1:1
Голы: Авонийи, 7 - 1:0, Диаби, 12 - 1:1

"Вольфсбург" - "Бохум" 1:0
Гол: Вегорст, 22 - 1:0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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