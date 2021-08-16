Гончаренко рассказал, почему Крыховяк стал капитаном "Краснодара"
Фото: инстаграм Крыховяка
Наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко рассказал, почему назначил Гжегожа Крыховяка капитаном команды.
"Почему капитанская повязка была доверена Гжегожу Крыховяку, который проводил только вторую игру за "Краснодар"? Никого не хочу обидеть, однако есть такие футболисты, которые прирожденно являются капитанами. Гжегож как раз именно такой", - приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".
Напомним, что "Краснодар" купил Крыховяка у "Локомотива" за 2,5 миллиона евро плюс бонусы.
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