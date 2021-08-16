Семак высказался о лимите на легионеров

Фото: инстаграм Сергея Семака

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

"Не поменялась ли у меня позиция по лимиту? Наоборот. Я только за его отмену", - заявил Семак.

Напомним, что по действующему лимиту в заявке клуба может находиться не более 8 иностранцев. При этом нет ограничений на попадание легионеров в состав на игру.

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