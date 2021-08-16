"Севилья" разгромила играющий в меньшинстве "Райо Вальекано"

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"Севилья" разгромила играющий в меньшинстве "Райо Вальекано"Фото: твиттер "Севильи"

В рамках 1-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" разгромила "Райо Вальекано".

"Севилья" - "Райо Вальекано" 3:0

Голы: Эн-Несири (пен), 19 - 1:0, Ламела, 55 - 2:0, Ламела, 79 - 3:0

"Севилья": Дмитрович, Навас, Рекик (Гомес, 52), Диего Карлос, Кунде, Акунья, Фернандо (Иван Ромеро, 89), Жордан (Ортис, 84), Оскар Родригес, Идрисси (Ламела, 46), Эн-Несири (Гудель, 89).

"Райо Вальекано": Зидан, Балиу, Суарес, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Меркеланс, 61), Оскар Валентин (Мартин, 71), Нтека (Бебе, 71), Трехо (Димитриевски, 19), Паласон (Сисс, 61).

Удаление: Зидан (16).

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