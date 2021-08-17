"Локомотив" нацелился на хавбека ЦСКА

Фото: инстаграм Марадишвили

Хавбек ЦСКА Константин Марадишвили попал в сферу интересов "Локомотива".

По сведениям "Спорт-Экспресс", отец игрока требует от "армейцев" повышения зарплаты для сына. На данный момент зарплата Марадишвили составляет 300 тысяч евро в год.

Отметим, что клаусула в контракте 21-летнего игрока составляет 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Марадишвили забил один гол в двух матчах. В прошлом сезоне на его счету один гол и два ассиста в 35 играх.

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