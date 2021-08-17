У Федуна не было полномочий подписывать допсоглашение с Газизовым
Фото: твиттер RuNews24.ru
Татьяна Завьялова, представитель "Спартака" в разбирательстве с экс-генеральным директором Шамилем Газизовым, прокомментировала договор менеджера с владельцем "красно-белых" Леонидом Федуном.
"Исследовали платежное поручение, списанное электронным путем Газизовым. Мележиковым было обнаружено, что Федуном было подписано дополнительное соглашение, которое не было прописано трудовым договором. Совет директоров таких полномочий Федуну не давал.
Никогда совет общества не передавал Федуну полномочий для единоличного решения о расторжении трудовых договоров. Председатель никогда не принимал данные экономические решения. За исключением случая с Газизовым, все предыдущие трудовые договоры с директорами расторгались только по решению совета директоров, были прописаны четкие условия. Единственное, что входило в полномочия председателя - это подписание на заранее оглашенных условиях.
Договоры с предыдущими директорами составлены на идентичных условиях и не предоставляют Федуну права единоличного расторжения. Договор с Цорном отражает условия его выхода. По решению совета директоров, не передавая Федуну, назначено выплатить заработанную плату. За исключением Цорна, в протоколе было написано: выплатить количество окладов, предусмотренное договором. В приложенном соглашении указано, что Цорн получил три оклада", - приводит слова Завьяловой "Чемпионат".
Напомним, что по этому допсоглашению "Спартак" должен выплатить Газизову 299,4 миллиона рублей.
Читайте также: Федун объяснил в суде, почему подписал документ о доплатах Газизову. | http://soccernews.ru
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