Роналду не сообщал "Ювентусу" о желании покинуть клуб
Фото твиттер Криштиану Роналду
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не покинет клуб этим летом.
Как сообщает Sky Sports, 36-летний португалец не сообщал руководству клуба о желании уйти. Также "Ювентусу" не поступало предложений о трансфере игрока.
Напомним, что соглашение Роналду с клубом истекает следующим летом. В составе "Ювентуса" он провел 133 игры, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи.
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|Милан
|27
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|Парма
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|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
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|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|Торино
|26
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|Сампдория
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|Дженоа
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|Лечче
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|19
|СПАЛ
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