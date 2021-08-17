Роналду не сообщал "Ювентусу" о желании покинуть клуб

1 Теги ювентускриштиану роналду

Роналду не сообщал "Ювентусу" о желании покинуть клуб Фото твиттер Криштиану Роналду

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не покинет клуб этим летом.

Как сообщает Sky Sports, 36-летний португалец не сообщал руководству клуба о желании уйти. Также "Ювентусу" не поступало предложений о трансфере игрока.

Напомним, что соглашение Роналду с клубом истекает следующим летом. В составе "Ювентуса" он провел 133 игры, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Безусловно, потому что меня старого голубого пердуна нигде не ждут!

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