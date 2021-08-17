"Реал" готовится продлить контракт с Вальверде

Фото: инстаграм Вальверде

"Реал" собирается продлить контракт с хавбеком Федерико Вальверде.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры находятся в завершающей стадии. Официально объявить об этом могут в ближайшее время.

Отмечается, что в "Реале" уверены, что 23-летний уругваец будет одним из ключевых игроков команды.

Вальверде выступает за "Реал" с 2018 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

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