"Галатасарай" готов отпустить Маркао в "Зенит": названа причина

Фото: инстаграм Маркао

Защитник "Галатасарая" Маркао Тейшейра может перейти в "Зенит".

По сведениям Radyo Gol, руководство турецкого клуба готово продать игрока после его драки с одноклубником Керемом Актюркоглу прямо во время матча.

Напомним, что ранее "Зенит" готов был заплатить за Маркао 11 миллионов евро, однако "Галатасарай" отклонил предложение.

В прошлом сезоне на счету Маркао один гол и одна результативная передача в 42 играх.

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