Футболисты "Баварии" почтили память Герда Мюллера перед матчем за Суперкубок Германии

Теги бавария мюнхенборуссия дортмунд

Футболисты "Баварии" почтили память Герда Мюллера перед матчем за Суперкубок ГерманииФото: твиттер "Баварии"

Игроки "Баварии" почтили память легенды футбола Герда Мюллера, который скончался 15 августа в возрасте 75 лет.

Футболисты команды вышли на разминку перед игрой за Суперкубок Германии против дортмундской "Боруссии" в футболках с 9-м номером и фамилией Мюллер на спине.

Напомним, что Мюллер играл в "Баварии" с 1964 по 1979 год. Он является лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги.

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