Футболисты "Баварии" почтили память Герда Мюллера перед матчем за Суперкубок Германии

Фото: твиттер "Баварии"

Игроки "Баварии" почтили память легенды футбола Герда Мюллера, который скончался 15 августа в возрасте 75 лет.

Футболисты команды вышли на разминку перед игрой за Суперкубок Германии против дортмундской "Боруссии" в футболках с 9-м номером и фамилией Мюллер на спине.

Напомним, что Мюллер играл в "Баварии" с 1964 по 1979 год. Он является лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги.

Читайте также: Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет. | http://soccernews.ru