Карпов может покинуть ЦСКА

Теги цска москвавадим карпов

Карпов может покинуть ЦСКА Фото инстаграм Вадима Карпова

Защитник ЦСКА Вадим Карпов может сменить клуб этим летом.

Как сообщает Sport24, "армейцы" могут отдать 19-летнего игрока в аренду в другой клуб.

В прошлом сезоне Карпов принял участие в 14 играх, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Отметим, что контракт Карпова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.

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