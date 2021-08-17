Карпов может покинуть ЦСКА

Фото инстаграм Вадима Карпова

Защитник ЦСКА Вадим Карпов может сменить клуб этим летом.

Как сообщает Sport24, "армейцы" могут отдать 19-летнего игрока в аренду в другой клуб.

В прошлом сезоне Карпов принял участие в 14 играх, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Отметим, что контракт Карпова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.

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