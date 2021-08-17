Два клуба ведут борьбу за защитника "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм Коуто
Защитник "Манчестер Сити" Иан Коуто близок к уходу из клуба.
Как сообщает Sky Sports, в услугах 19-летнего бразильца заинтересованы "Брага" и "Селтик". Вероятно, речь идет об аренде.
"Манчестер Сити" приобрел Коуто летом 2020 года за 6 миллионов евро. За основную команду "горожан" он еще не дебютировал.
В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за "Жирону".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18