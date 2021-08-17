Два клуба ведут борьбу за защитника "Манчестер Сити"

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Два клуба ведут борьбу за защитника "Манчестер Сити"Фото: инстаграм Коуто

Защитник "Манчестер Сити" Иан Коуто близок к уходу из клуба.

Как сообщает Sky Sports, в услугах 19-летнего бразильца заинтересованы "Брага" и "Селтик". Вероятно, речь идет об аренде.

"Манчестер Сити" приобрел Коуто летом 2020 года за 6 миллионов евро. За основную команду "горожан" он еще не дебютировал.

В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за "Жирону".

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