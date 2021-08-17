Роналду прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Реал"

Фото: инстаграм Роналду

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о слухах о возможном возвращении в "Реал".

"Любой, кто меня знает, понимает, насколько я сконцентрирован на своей работе. Меньше разговоров и больше дела - это мой девиз с самого начала моей карьеры. Однако с учетом всего, что было сказано и написано за последнее время, я должен изложить свою позицию.

Больше чем неуважение ко мне как к человеку и футболисту является легкомысленное освещение моего будущего в СМИ - это неуважение ко всем клубам, причастным к этим слухам, а также к их футболистам и персоналу.

Моя история в "Реале" написана. Словами и числами, в трофеях и титулах, в записях и в заголовках. Это находится в музее на стадионе "Бернабеу", а также в умах каждого болельщика клуба.

Помимо того, чего я достиг, я помню, что за эти девять лет у меня были отношения с привязанностью и уважением к фанатам, которые я сохраняю по сей день и которые я всегда буду хранить. Я знаю, что настоящие болельщики "Реала" будут и впредь хранить меня в своих сердцах - и они будут в моем. Часто появлялись новости, связывающие меня с рядом клубов во многих разных лигах, и никто не беспокоился о том, чтобы попытаться выяснить настоящую правду.

Я нарушаю свое молчание, чтобы сказать, что не могу позволить людям продолжать играть с моим именем. Я по-прежнему сосредоточен на своей карьере и работе, предан делу и готов ко всем вызовам, с которыми мне приходится сталкиваться. Все остальное? Все остальное - просто разговоры", - написал Роналду в инстаграме.

Читайте также: Карло Анчелотти сделал официальное заявление по поводу Роналду. | http://soccernews.ru