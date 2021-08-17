Роналду прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Реал"
Фото: инстаграм Роналду
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о слухах о возможном возвращении в "Реал".
"Любой, кто меня знает, понимает, насколько я сконцентрирован на своей работе. Меньше разговоров и больше дела - это мой девиз с самого начала моей карьеры. Однако с учетом всего, что было сказано и написано за последнее время, я должен изложить свою позицию.
Больше чем неуважение ко мне как к человеку и футболисту является легкомысленное освещение моего будущего в СМИ - это неуважение ко всем клубам, причастным к этим слухам, а также к их футболистам и персоналу.
Моя история в "Реале" написана. Словами и числами, в трофеях и титулах, в записях и в заголовках. Это находится в музее на стадионе "Бернабеу", а также в умах каждого болельщика клуба.
Помимо того, чего я достиг, я помню, что за эти девять лет у меня были отношения с привязанностью и уважением к фанатам, которые я сохраняю по сей день и которые я всегда буду хранить. Я знаю, что настоящие болельщики "Реала" будут и впредь хранить меня в своих сердцах - и они будут в моем. Часто появлялись новости, связывающие меня с рядом клубов во многих разных лигах, и никто не беспокоился о том, чтобы попытаться выяснить настоящую правду.
Я нарушаю свое молчание, чтобы сказать, что не могу позволить людям продолжать играть с моим именем. Я по-прежнему сосредоточен на своей карьере и работе, предан делу и готов ко всем вызовам, с которыми мне приходится сталкиваться. Все остальное? Все остальное - просто разговоры", - написал Роналду в инстаграме.
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|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
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|6
|Наполи
|26
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|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
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|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
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|26
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|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
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|Удинезе
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|Торино
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|28
|16
|Сампдория
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|Дженоа
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|18
|Лечче
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