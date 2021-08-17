Левандовски побил собственный рекорд

Фото: твиттер "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отметился дублем в игре за Суперкубок Германии против дортмундской "Боруссии" (3:1).

Как сообщает Opta, 32-летний поляк забил за "Баварию" в 14-й игре кряду и побил собственный рекорд.

Отметим, что лучшая голевая серия в Германии принадлежит Герду Мюллеру, который забил в 16 играх кряду в сезоне 1969/70.

Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года.

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