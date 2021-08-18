Успехи "Шахтера" и "Шерифа": все результаты раунда плей-офф Лиги Чемпионов 17 августа

Фото: твиттер УЕФА

Во вторник, 17 августа, стартовал раунд плей-офф Лиги Чемпионов.

Отметим выездную победу "Шахтера" над "Монако", а также крупную победу "Шерифа" под руководством украинца Юрия Вернидуба.

"Монако" Монако - "Шахтер" Украина 0:1

Гол: Педриньо, 19 - 0:1

"Шериф" Молдова - "Динамо" Загреб Хорватия 3:0

Голы: Траоре, 45 - 1:0, Коловос, 54 - 2:0, Траоре, 80 - 3:0

"Ред Булл" Австрия - "Брондбю" Дания 2:1

Голы: Уре, 4 - 0:1, Адейеми, 56 - 1:1, Ааронсон, 90 - 2:1

Ответные игры пройдут 25 августа.

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