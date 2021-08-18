"Црвена Звезда" разгромила "ЧФР Клуж" в матчве плей-офф Лиги Европы
Фото: твиттер Лиги Европы
В первой игре раунда плей-офф Лиги Европы "Црвена Звезда" разгромила "ЧФР Клуж".
"Црвена Звезда" Сербия - "ЧФР Клуж" Румыния 4:0
Голы: Павков, 5 - 1:0, Катаи, 38 - 2:0, Бен-Набуан, 68 - 3:0, Иванич, 77 - 4:0
"Црвена Звезда": Борян, Гобелич, Драгович, Дегенек (Панков, 45), Родич, Катаи, Саного, Канга (Крстичич, 73), Иванич (Срнич, 80), Бен-Набуан, Павков (Крстович, 80).
"ЧФР": Арлаускис, Маня, Сестор, Чоботарю, Камора, Дяк, Сигурйонссон, Родригес, Петрила, Омрани (Алибек, 62), Дебелюх (Костаке, 62).
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