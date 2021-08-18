"Краснодар" нарушил договоренность с Вильеной

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"Краснодар" нарушил договоренность с Вильеной Фото: фан-инстаграм Вильены

Появилась новая информация о конфликте хавбека Тонни Вильены с "Краснодаром".

Как сообщает Voetbal International, при переходе в "Краснодар" в 2019 году футболист договорился с клубом, что сможет уйти через два года, если ему поступит выгодное предложение.

Этим летом у Вильены были предложения от "Бетиса" и "Ренна", однако "Краснодар" нарушил договоренность и отказался продавать футболиста.

Действующее соглашение Вильены с клубом рассчитано до лета 2024 года.

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