"Вольфсбург" намерен оспорить исключение из Кубка Германии

Фото: твиттер "Вольфсбурга"

"Вольфсбург" подал апелляцию на решение немецкого футбольного союза об исключении из Кубка Германии.

Ранее стало известно, что "Вольфсбургу" присудили техническое поражение в кубковой игре против "Пройссена". Изначально матч завершился победой "волков" со счетом 3:1.

Причиной исключения стало превышения лимита замен. "Вольфсбург" сделал 6 замен вместо 5.

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