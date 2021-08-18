Нагельсманн выиграл первый трофей в карьере

Фото: твиттер "Баварии"

"Бавария" завоевала Суперкубок Германии, одержав победу над дортмундской "Боруссией" (3:1).

Для наставника "Баварии" Юлиана Нагельсманна это первый трофей в тренерской карьере. Он выиграл трофей во второй игре во главе команды.

Нагельсманн начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2016 году. До "Баварии" он возглавлял "Хоффенхайм" и "РБ Лейпциг".

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