Нагельсманн выиграл первый трофей в карьере

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Нагельсманн выиграл первый трофей в карьереФото: твиттер "Баварии"

"Бавария" завоевала Суперкубок Германии, одержав победу над дортмундской "Боруссией" (3:1).

Для наставника "Баварии" Юлиана Нагельсманна это первый трофей в тренерской карьере.  Он выиграл трофей во второй игре во главе команды.

Нагельсманн начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2016 году. До "Баварии" он возглавлял "Хоффенхайм" и "РБ Лейпциг".

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
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9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
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