"Интер" нацелился на сына Тюрама

Фото: инстаграм Тюрама

Нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам попал в сферу интересов "Интера".

Как сообщает Tuttomercatoweb, генеральный директор "нерадзурри" Джузеппе Маротта уже ведет переговоры с агентом игрока Мино Райолой.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" готова продать Тюрама за 25 миллионов евро. Интерес к игроку также проявляли "Наполи", "Рома" и "Тоттенхэм".

В прошлом сезоне на счету Тюрама 11 голов и 5 ассистов в 40 матчах.

Читайте также: "Интер" отклонил почти 100-миллионные предложения по Лаутаро Мартинесу. | http://soccernews.ru