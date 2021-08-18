"Интер" нацелился на сына Тюрама

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"Интер" нацелился на сына Тюрама Фото: инстаграм Тюрама

Нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам попал в сферу интересов "Интера".

Как сообщает Tuttomercatoweb, генеральный директор "нерадзурри" Джузеппе Маротта уже ведет переговоры с агентом игрока Мино Райолой.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" готова продать Тюрама за 25 миллионов евро. Интерес к игроку также проявляли "Наполи", "Рома" и "Тоттенхэм".

В прошлом сезоне на счету Тюрама 11 голов и 5 ассистов в 40 матчах.

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