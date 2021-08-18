Главные новости дня: 17 августа

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Главные новости дня: 17 августаФото: твиттер "Баварии"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 17 августа.

"Бавария" обыграла "Боруссию" Дортмунд в матче за Суперкубок Германии.

"Шахтер" переиграл "Монако" Головина в первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов.

Тэмми Абрахам - новый игрок "Ромы".

Криштиану Роналду прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Реал".

Лоренцо Инсинье отклонил щедрое предложение "Зенита".

"Манчестер Сити" готов побить трансферный рекорд АПЛ ради Харри Кейна.

"Реал" может продать шесть игроков до закрытия трансферного окна.

"Атлетико" согласовал трансфер Душана Влаховича.

"Интер" отклонил почти 100-миллионные предложения по Лаутаро Мартинесу.

"Барселона" поставила Самюэлю Умтити ультиматум.

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
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14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
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