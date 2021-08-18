Главные новости дня: 17 августа
Фото: твиттер "Баварии"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 17 августа.
"Бавария" обыграла "Боруссию" Дортмунд в матче за Суперкубок Германии.
"Шахтер" переиграл "Монако" Головина в первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов.
Тэмми Абрахам - новый игрок "Ромы".
Криштиану Роналду прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Реал".
Лоренцо Инсинье отклонил щедрое предложение "Зенита".
"Манчестер Сити" готов побить трансферный рекорд АПЛ ради Харри Кейна.
"Реал" может продать шесть игроков до закрытия трансферного окна.
"Атлетико" согласовал трансфер Душана Влаховича.
"Интер" отклонил почти 100-миллионные предложения по Лаутаро Мартинесу.
"Барселона" поставила Самюэлю Умтити ультиматум.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
-
"Шахтер" переиграл "Монако" Головина в первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Бавария" обыграла "Боруссию" Дортмунд в матче за Суперкубок Германии
-
Роналду прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Реал"
-
"Галатасарай" готов отпустить Маркао в "Зенит": названа причина
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Роналду не сообщал "Ювентусу" о желании покинуть клуб
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Главные новости дня: 17 августа
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"Вольфсбург" намерен оспорить исключение из Кубка Германии
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"Краснодар" нарушил договоренность с Вильеной
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Заваров высказался о приезде Головина в Украину на ответный матч с "Шахтером"
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"Црвена Звезда" разгромила "ЧФР Клуж" в матчве плей-офф Лиги Европы
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Успехи "Шахтера" и "Шерифа": все результаты раунда плей-офф Лиги Чемпионов 17 августа
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1
"Шахтер" переиграл "Монако" Головина в первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов
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Левандовски побил собственный рекорд
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1
"Бавария" обыграла "Боруссию" Дортмунд в матче за Суперкубок Германии
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"Арсенал" продвинулся в переговорах по Эдегору
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1
"Ювентус" объявил о трансфере Кайо Жорже
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4
Роналду прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Реал"
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Сборная Испании вызовет Педри на сентябрьские матчи, несмотря на просьбу "Барселоны"
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Два клуба ведут борьбу за защитника "Манчестер Сити"
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Карпов может покинуть ЦСКА
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Футболисты "Баварии" почтили память Герда Мюллера перед матчем за Суперкубок Германии
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Отец Марадишвили отреагировал на слухи о недовольстве зарплатой сына в ЦСКА
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"Галатасарай" готов отпустить Маркао в "Зенит": названа причина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18