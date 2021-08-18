Безуглов, Бутовский и Савин покинули штаб сборной России

Фото: сайт РФС

Генеральный менеджер сборной России Евгений Савин, а также врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули штаб национальной команды.

"Евгений Савин присоединился к сборной в 2007 году, с 2012 года работал в качестве менеджера национальной команды. Эдуард Безуглов занял позицию врача сборной в 2012 году, Михаил Бутовский - в 2014. При этом Эдуард продолжит работу в РФС в качестве председателя медицинского комитета. Благодарим специалистов за работу в сборной и желаем успехов в профессиональной карьере!" - говорится в заявлении РФС.

Ранее сообщалось, что уход Безуглова и Бутовского связан с разногласиями с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом.

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