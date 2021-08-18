Врач "Зенита" пополнит медицинский штаб сборной России

Фото: сайт "Зенита"

Врач "Зенита" Владимир Хайтин вошел в медицинский штаб сборной России.

Как сообщает сайт клуба, Хайтин будет работать в сборной как минимум во время сентябрьских игр квалификации ЧМ-2022.

Хайтин является кандидатом медицинских наук. Он защитил диссертацию на тему: "Оценка функционального состояния опорно-двигательного аппарата и лечение повреждений мышц у профессиональных футболистов".

В медицинском штабе "Зенита" Хайтин работает с 2014 года.

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