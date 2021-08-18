Киевское "Динамо" неожиданно потеряло очки в матче с "Ингульцом"

Фото: твиттер "Динамо"

В заключительном матче 4-го тура УПЛ киевское "Динамо" сыграло вничью с "Ингульцом".

"Динамо" с 10 очками идет на втором месте. Для "Ингульца" это первые очки в чемпионате.

"Ингулец" - "Динамо" 1:1

Голы: Шишка (аг), 71 - 0:1, Коваленко, 76 - 1:1

"Ингулец": Шуст, Полегенько, Салем, Ковалев, Опанасенко, Запорожец, Шишка, Бартулович (Коваленко, 69), Шарай (Головкин, 85), Ситало (Гопей, 68), Козак (Асмелаш, 69)

"Динамо": Бущан, Караваев (Кендзера, 80), Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 90+2), Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 80), Цыганков, Буяльский, Де Пена (Родригес, 63), Гармаш (Вербич, 63)

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