Киевское "Динамо" неожиданно потеряло очки в матче с "Ингульцом"
Фото: твиттер "Динамо"
В заключительном матче 4-го тура УПЛ киевское "Динамо" сыграло вничью с "Ингульцом".
"Динамо" с 10 очками идет на втором месте. Для "Ингульца" это первые очки в чемпионате.
"Ингулец" - "Динамо" 1:1
Голы: Шишка (аг), 71 - 0:1, Коваленко, 76 - 1:1
"Ингулец": Шуст, Полегенько, Салем, Ковалев, Опанасенко, Запорожец, Шишка, Бартулович (Коваленко, 69), Шарай (Головкин, 85), Ситало (Гопей, 68), Козак (Асмелаш, 69)
"Динамо": Бущан, Караваев (Кендзера, 80), Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 90+2), Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 80), Цыганков, Буяльский, Де Пена (Родригес, 63), Гармаш (Вербич, 63)
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
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|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13