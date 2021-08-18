Президент "Фиорентины" рассказал, за какую сумму может продать Влаховича

Теги фиорентинадушан влахович

Президент "Фиорентины" рассказал, за какую сумму может продать Влаховича Фото: инстаграм Душана Влаховича

Президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо высказался о возможной продаже нападающего Душана Влаховича.

"Сейчас мне сложно обсуждать эту тему, так как даже у меня, президента "Фиорентины", нет конкретных ответов. Однако мы хотим, чтобы Влахович остался.

Если нам предложат 100 миллионов евро или около того, я всерьез обдумаю это. Нет смысла скрывать, что пандемия нанесла серьезный ущерб клубам, включая нас, и, получив предложение определенного размера, мы не сможем просто отмахнуться от него", - приводит слова Коммиссо ANSA.

В прошлом сезоне на счету Влаховича 21 гол и три ассиста в 40 играх.

Читайте также: "Атлетико" согласовал трансфер Влаховича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА просрочил платеж за трансфер Гайча

ЦСКА просрочил платеж за трансфер Гайча

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов