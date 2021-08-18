Президент "Фиорентины" рассказал, за какую сумму может продать Влаховича

Фото: инстаграм Душана Влаховича

Президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо высказался о возможной продаже нападающего Душана Влаховича.

"Сейчас мне сложно обсуждать эту тему, так как даже у меня, президента "Фиорентины", нет конкретных ответов. Однако мы хотим, чтобы Влахович остался.

Если нам предложат 100 миллионов евро или около того, я всерьез обдумаю это. Нет смысла скрывать, что пандемия нанесла серьезный ущерб клубам, включая нас, и, получив предложение определенного размера, мы не сможем просто отмахнуться от него", - приводит слова Коммиссо ANSA.

В прошлом сезоне на счету Влаховича 21 гол и три ассиста в 40 играх.

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