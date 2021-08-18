"Атлетико" продлил контракт с Льоренте

Хавбек "Атлетико" Маркос Льоренте продлил контракт с клубом.

Как сообщает сайт "матрасников", новое соглашение 26-летнего испанца рассчитано до лета 2027 года.

Льоренте выступает за "Атлетико" с 2019 года. На его счету 82 проведенных матча.

Напомним, что в прошлом сезоне "Атлетико" стал чемпионом Испании.

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