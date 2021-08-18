Агент Роналду действительно искал новый клуб португальцу
Фото: инстаграм Роналду
Итальянский журналист Маурицио Пистокки поделился информацией о будущем форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Агент португальца Жорже Мендеш предложил футболиста всем европейским клубам. Очевидно, что это произошло с одобрения "Ювентуса". Однако ПСЖ предпочел подписать Месси, "Реалу" не нужен Роналду, а "Манчестер Сити" не захотел подписывать Криштиану даже за 25 миллионов евро", - приводит слова журналиста Tuttojuve.com.
Напомним, что контракт Роналду с туринским клубом истекает следующим летом.
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|Хеллас Верона
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|СПАЛ
|26
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