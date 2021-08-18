Агент Роналду действительно искал новый клуб португальцу

Фото: инстаграм Роналду

Итальянский журналист Маурицио Пистокки поделился информацией о будущем форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Агент португальца Жорже Мендеш предложил футболиста всем европейским клубам. Очевидно, что это произошло с одобрения "Ювентуса". Однако ПСЖ предпочел подписать Месси, "Реалу" не нужен Роналду, а "Манчестер Сити" не захотел подписывать Криштиану даже за 25 миллионов евро", - приводит слова журналиста Tuttojuve.com.

Напомним, что контракт Роналду с туринским клубом истекает следующим летом.

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