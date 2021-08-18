"Краснодар" представил третий комплект формы

Фото: сайт "Краснодара"

"Краснодар" презентовал третий комплект формы на новый сезон.

"Форма в совершенно новом формате, объединяющем культуру футбола и уличной одежды. Новые футболки сочетают 100 % переработанный полиэстер с передовой технологией терморегуляции dryCELL. Это позволяет им идеально сидеть на футболистах, не ограничивая их мобильность, а также обеспечивать сухость и комфорт.

Привлекательной особенностью третьего комплекта является находящееся на уровне сердца название клуба, нанесeнное индивидуальным клубным шрифтом", - описали форму в клубе.

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