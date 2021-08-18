"Арсенал" договорился о трансфере Рэмсдейла

Фото: инстаграм Рэмсдейла

Голкипер "Шеффилда" Аарон Рэмсдейл продолжит карьеру в "Арсенале".

Как сообщает The Athletic, "канониры" согласовали трансфер 23-летнего англичанина за 28 миллионов евро плюс 7 миллионов возможных бонусов.

С голкипером будет подписано соглашение на 4 года с возможностью продления еще на год.

Отмечается, что "Арсенал" хочет оформить трансфер до игры против "Челси", которая состоится в воскресенье.

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