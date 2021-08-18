"Арсенал" договорился о трансфере Рэмсдейла
Голкипер "Шеффилда" Аарон Рэмсдейл продолжит карьеру в "Арсенале".
Как сообщает The Athletic, "канониры" согласовали трансфер 23-летнего англичанина за 28 миллионов евро плюс 7 миллионов возможных бонусов.
С голкипером будет подписано соглашение на 4 года с возможностью продления еще на год.
Отмечается, что "Арсенал" хочет оформить трансфер до игры против "Челси", которая состоится в воскресенье.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|27
|57
|3
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|27
|50
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|Челси
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
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|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18