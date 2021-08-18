"Селтик" обыграл АЗ в матче раунда плей-офф Лиги Европы
Фото: сайт "Селтика"
В первой игре раунда плей-офф Лиги Европы "Селтик" одержал победу над "АЗ Алкмар"
"Селтик" Шотландия - "АЗ Алкмар" Нидерланды 2:0
Голы: Фурухаси, 12 - 1:0, Форрест, 61 - 2:0
"Селтик": Харт, Ралстон, Старфельт, Уэлш, Тэйлор, Маккарти, Макгрегор, Рогич, Тернбулл (Соро, 88), Эдуар, Монтгомери, Форрест, Фурухаси, Абада.
"АЗ Алкмар": Верхюлст, Сугавара, Мартинс Инди, Летсхерт, Остинг, Класи, Эвьен, Поку, Мидтше, Копмейнерс, де Вит, Гудмундссон, Павлидис, Абуклал.
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|О
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|0
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|2
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|4
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|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
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|1
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|4
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|Осер
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|7
|3
|Грацер АК
|4
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|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
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|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
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|Зенит Санкт-Петербург
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