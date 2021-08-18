Яремчук помог "Бенфике" обыграть ПСВ в матче плей-офф Лиги Чемпионов
Фото: твиттер "Бенфики"
В первой игре раунда плей-офф Лиги Чемпионов "Бенфика" победила ПСВ.
Отметим, что украинец Роман Яремчук отметился голевой передачей.
"Бенфика" Португалия - ПСВ Нидерланды 2:1
Голы: Рафа Силва, 10 - 1:0, Вайгль, 42 - 2:0, Гакпо, 51 - 2:1
"Бенфика": Влаходимос, Отаменди, Вериссимо, Морато, Гримальдо, Диогу Гонсалвеш (Алмейда, 72), Пицци (Мейте, 74), Жоау Мариу (Таарабт, 86), Рафа Силва, Вайгль (Эвертон, 71), Яремчук (Гонсалу Рамуш, 71).
ПСВ: Дроммел, Мвене, Рамальо, Боскальи (Обиспо, 64), Макс (Тезе, 89), Гетце, ван Гинкел (Проппер, 65), Сангаре, Захави (Вертессен, 89), Гакпо, Мадуэке (Брума, 74).
Читайте также: "Шахтер" переиграл "Монако" Головина в первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В Украине главный тренер команды набросился на арбитра после матча
-
"Ростов" отказал двум клубам АПЛ в трансфере Норманна
-
"Лион" близок к аренде защитника "Челси"
-
Успехи "Бенфики", "Мальме" и "Янг Бойза": все результаты раунда плей-офф Лиги Чемпионов 18 августа
-
Яремчук помог "Бенфике" обыграть ПСВ в матче плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Селтик" обыграл АЗ в матче раунда плей-офф Лиги Европы
-
"Арсенал" договорился о трансфере Рэмсдейла
-
"Краснодар" представил третий комплект формы
-
1
Агент Роналду действительно искал новый клуб португальцу
-
1
ЦСКА просрочил платеж за трансфер Гайча
-
1
"Атлетико" продлил контракт с Льоренте
-
1
Осечка "Динамо" и неожиданный лидер чемпионата: все результаты 4-го тура УПЛ
-
1
"Атлетико Паранаенсе" объявил об аренде Педро Роши
-
Президент "Фиорентины" рассказал, за какую сумму может продать Влаховича
-
1
Киевское "Динамо" неожиданно потеряло очки в матче с "Ингульцом"
-
Джорджина высмеяла комментарий Анчелотти о Роналду
-
Врач "Зенита" пополнит медицинский штаб сборной России
-
1
Безуглов, Бутовский и Савин покинули штаб сборной России
-
"Ювентус" отдал в аренду уроженца Донецка
-
1
Хавбек "Кана" дал согласие на переход в "Локомотив"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4