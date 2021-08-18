Яремчук помог "Бенфике" обыграть ПСВ в матче плей-офф Лиги Чемпионов

Теги бенфикапсв

Яремчук помог "Бенфике" обыграть ПСВ в матче плей-офф Лиги ЧемпионовФото: твиттер "Бенфики"

В первой игре раунда плей-офф Лиги Чемпионов "Бенфика" победила ПСВ.

Отметим, что украинец Роман Яремчук отметился голевой передачей.

"Бенфика" Португалия - ПСВ Нидерланды 2:1

Голы: Рафа Силва, 10 - 1:0, Вайгль, 42 - 2:0, Гакпо, 51 - 2:1

"Бенфика": Влаходимос, Отаменди, Вериссимо, Морато, Гримальдо, Диогу Гонсалвеш (Алмейда, 72), Пицци (Мейте, 74), Жоау Мариу (Таарабт, 86), Рафа Силва, Вайгль (Эвертон, 71), Яремчук (Гонсалу Рамуш, 71).

ПСВ: Дроммел, Мвене, Рамальо, Боскальи (Обиспо, 64), Макс (Тезе, 89), Гетце, ван Гинкел (Проппер, 65), Сангаре, Захави (Вертессен, 89), Гакпо, Мадуэке (Брума, 74).

Читайте также: "Шахтер" переиграл "Монако" Головина в первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Успехи "Бенфики", "Мальме" и "Янг Бойза": все результаты раунда плей-офф Лиги Чемпионов 18 августа

Успехи "Бенфики", "Мальме" и "Янг Бойза": все результаты раунда плей-офф Лиги Чемпионов 18 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов