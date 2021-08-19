Газизов высказался о своей работе в "Спартаке"
Фото твиттер Газета.ру
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о своей работе в "Спартаке".
"Сейчас настраиваемся на матч со "Спартаком" в чемпионате. "Спартак" для нас раздражитель, остальное не имеет значения. Не думаю, к примеру, что я раздражитель для кого-то в "Спартаке". Один из генеральных директоров, таких в клубе было очень много.
Не хочется вспоминать о периоде в Москве, моя задача как менеджера - двигаться только вперед. Знаю одно: когда пришел, "Спартак" был на девятом месте, когда уходил - на первом. Прочее - частности. Хотите что-то понять - смотрите на табло или в таблицу. Заниматься болтовней в задачи менеджера не входит", - приводит слова Газизова "Матч ТВ".
Напомним, что Газизов проработал в "Спартаке" меньше полугода.
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