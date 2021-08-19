Промес вернулся к индивидуальным тренировкам

Фото твиттер "Спартака"

"Спартак" сообщил, что хавбек Квинси Промес возобновил тренировки.

"С возвращением, Антоха! Квинси Промес приступил к индивидуальным тренировкам и вовсю работает, чтобы поскорее помогать команде в играх", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Промес травмировался в игре 1-го тура РПЛ против "Рубина" (0:1). Голландец уже пропустил пять матчей.

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