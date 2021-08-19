Промес вернулся к индивидуальным тренировкам

Теги спартак москваквинси проместравмы

Промес вернулся к индивидуальным тренировкам Фото твиттер "Спартака"

"Спартак" сообщил, что хавбек Квинси Промес возобновил тренировки.

"С возвращением, Антоха! Квинси Промес приступил к индивидуальным тренировкам и вовсю работает, чтобы поскорее помогать команде в играх", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Промес травмировался в игре 1-го тура РПЛ против "Рубина" (0:1). Голландец уже пропустил пять матчей.

Читайте также: Урунов вернулся из "Спартака" в "Уфу". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему игроку года

УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему игроку года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов