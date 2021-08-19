Брейтуэйт определился со своим будущим

Фото: инстаграм "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт не собирается покидать клуб.

Как сообщает Diario Sport, 30-летний датчанин согласится уйти, только если получит предложение от другого европейского топ-клуба. Игрок не рассматривает переход в среднюю команду, которая не борется за трофеи.

В свою очередь "Барселона" готова продать футболиста до конца трансферного окна.

В стартовом матче нового сезона Ла Лиги Брейтуэйт отметился двумя голами и одним ассистом.

Читайте также: Брейтуэйт хочет повышения зарплаты. | http://soccernews.ru