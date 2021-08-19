Бензема завтра продлит контракт с "Реалом"
Фото: инстаграм Бензема
"Реал" близок к продлению контракта с нападающим Каримом Бензема.
Как сообщает L’Équipe, объявить об этом должны завтра, 20 августа. Новый контракт будет рассчитан до лета 2023 года.
Отмечается, что клаусула футболиста в размере 1 миллиарда евро остается.
Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. В прошлом сезоне на его счету 30 голов и 9 ассистов в 36 играх.
Читайте также: Бензема отклонил новый контракт "Реала". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14