Бензема завтра продлит контракт с "Реалом"

Фото: инстаграм Бензема

"Реал" близок к продлению контракта с нападающим Каримом Бензема.

Как сообщает L’Équipe, объявить об этом должны завтра, 20 августа. Новый контракт будет рассчитан до лета 2023 года.

Отмечается, что клаусула футболиста в размере 1 миллиарда евро остается.

Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. В прошлом сезоне на его счету 30 голов и 9 ассистов в 36 играх.

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