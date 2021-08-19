Месси и Роналду второй раз кряду не попали в топ-3 лучших футболистов сезона по версии УЕФА

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Ранее УЕФА объявил, что Кевин Де Брюйне, Жоржиньо и Н’Голо Канте поборются за звание лучшего игрока прошлого сезона.

Стоит отметить, что Лионель Месси и Криштиану Роналду второй раз кряду не попали в топ-3 лучших футболистов сезона по версии УЕФА.

По результатам голосования Месси с 148 очками занял четвертое место, а Роналду с 16 баллами стал девятым.

4. Лионель Месси - 148;

5. Роберт Левандовски - 140;

6. Джанлуиджи Доннарумма - 49;

7. Килиан Мбаппе - 31;

8. Рахим Стерлинг - 18;

9. Криштиану Роналду - 16;

10. Эрлинг Холанд - 15.

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