Месси и Роналду второй раз кряду не попали в топ-3 лучших футболистов сезона по версии УЕФА
Фото: Instagram
Ранее УЕФА объявил, что Кевин Де Брюйне, Жоржиньо и Н’Голо Канте поборются за звание лучшего игрока прошлого сезона.
Стоит отметить, что Лионель Месси и Криштиану Роналду второй раз кряду не попали в топ-3 лучших футболистов сезона по версии УЕФА.
По результатам голосования Месси с 148 очками занял четвертое место, а Роналду с 16 баллами стал девятым.
4. Лионель Месси - 148;
5. Роберт Левандовски - 140;
6. Джанлуиджи Доннарумма - 49;
7. Килиан Мбаппе - 31;
8. Рахим Стерлинг - 18;
9. Криштиану Роналду - 16;
10. Эрлинг Холанд - 15.
Читайте также: УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему игроку года. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Ливерпуля"
-
УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему игроку года
-
УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему тренеру сезона
-
Стало известно, кто примет окончательное решение о будущем Мбаппе
-
Клубный магазин "Реала" ограбили
Лента новостей
-
Неймар и Паредес также не помогут ПСЖ в матче с "Брестом"
-
"Спартак" назвал "Торино" стоимость Жиго
-
Аршавин прокомментировал уход Крапухина из "Зенита"
-
Гол Шомуродова принес "Роме" победу над "Трабзонспором" в матче раунда плей-офф Лиги конференций
-
ЭСК РФС оценил эпизод с незасчитанным голом "Краснодара" в ворота "Зенита"
-
"Лион" объявил о подписании защитника "Челси" Эмерсона
-
1
Месси пропустит матч с "Брестом"
-
Стало известно, сколько зрителей сможет посетить матч сборной России против Хорватии
-
Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Ливерпуля"
-
1
Месси и Роналду второй раз кряду не попали в топ-3 лучших футболистов сезона по версии УЕФА
-
Бензема завтра продлит контракт с "Реалом"
-
Брейтуэйт определился со своим будущим
-
Промес вернулся к индивидуальным тренировкам
-
Газизов высказался о своей работе в "Спартаке"
-
"Лидс" продлил контракт с основным нападающим
-
"Манчестер Юнайтед" может поднять зарплату Погба в полтора раза
-
"Атлетико" подписал голкипера "Монако"
-
1
Эрнесто Вальверде неоднозначно высказался о своих отношениях с Месси
-
"Барселона" может подписать одного из лидеров "Хетафе"
-
"Локомотив" может подписать французского таланта из "Кана"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4