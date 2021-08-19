Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Ливерпуля"

Теги мохамед салахливерпуль

Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Ливерпуля" Фото твиттер Мохамеда Салаха

"Ливерпуль" ведет переговоры о новом контракте с нападающим Мохамедом Салахом.

Как сообщает The Athletic, египтянин может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Ливерпуля". На данный момент его зарплата составляет около 230 тысяч евро в неделю.

Новый контракт будет действовать до лета 2025 года. Действующее соглашение игрока истекает в 2023 году.

В прошлом сезоне на счету Салаха 31 гол и 6 ассистов в 51 матче.

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