Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Ливерпуля"
"Ливерпуль" ведет переговоры о новом контракте с нападающим Мохамедом Салахом.
Как сообщает The Athletic, египтянин может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Ливерпуля". На данный момент его зарплата составляет около 230 тысяч евро в неделю.
Новый контракт будет действовать до лета 2025 года. Действующее соглашение игрока истекает в 2023 году.
В прошлом сезоне на счету Салаха 31 гол и 6 ассистов в 51 матче.
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|27
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|27
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|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18