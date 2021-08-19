Стало известно, сколько зрителей сможет посетить матч сборной России против Хорватии
Фото: твиттер сборной России
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался о посещаемости матча сборной России с Хорватией в рамках квалификации ЧМ-2022.
"Как вы знаете, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, мы не можем проводить игры с заполненными трибунами на 100 процентов. На игру против Хорватии на сегодняшний день может попасть только три тысячи зрителей. Мы выполняем все требования, чтобы в ближайшем будущем все болельщики могли попасть на трибуну", - приводит слова Алаева Sport24.
Напомним, что игра между Россией и Хорватией пройдет 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники".
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|9
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|9
|5
|6
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|9
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|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
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|10
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|9
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|5
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|4
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|1
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|2
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|Уэльс
|10
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|5
|Грузия
|10
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|5
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|5
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