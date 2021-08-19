Стало известно, сколько зрителей сможет посетить матч сборной России против Хорватии

Фото: твиттер сборной России

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался о посещаемости матча сборной России с Хорватией в рамках квалификации ЧМ-2022.

"Как вы знаете, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, мы не можем проводить игры с заполненными трибунами на 100 процентов. На игру против Хорватии на сегодняшний день может попасть только три тысячи зрителей. Мы выполняем все требования, чтобы в ближайшем будущем все болельщики могли попасть на трибуну", - приводит слова Алаева Sport24.

Напомним, что игра между Россией и Хорватией пройдет 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники".

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