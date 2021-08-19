ЭСК РФС оценил эпизод с незасчитанным голом "Краснодара" в ворота "Зенита"
Фото: сайт "Краснодара"
"Краснодар" обратился в ЭСК РФС, чтобы был рассмотрен эпизод игры против "Зенита" (2:3).
Напомним, что на 13-й минуте матча "Краснодар" забил гол прямым ударом со стандарта. Однако гол был отменен после вмешательства ВАР. Причиной отмены гола стало то, что защитник Урош Спайич стал в стенку "Зенита" перед штрафным.
"ВАР ошибочно вмешался в эпизод на 13-й минуте встречи. Решение ЭСК мотивировано тем, что протокол ВАР не содержит основания для вмешательств в отношении способов возобновления игры (за исключением 11-метровых ударов)", - заявили в ЭСК РФС.
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