Гол Шомуродова принес "Роме" победу над "Трабзонспором" в матче раунда плей-офф Лиги конференций
Фото: твиттер "Ромы"
В первой игре раунда плей-офф Лиги конференций "Рома" на выезде обыграла "Трабзонспор".
"Трабзонспор" Турция - "Рома" Италия 1:2
Голы: Пеллегрини, 55 - 0:1, Корнелиус, 64 - 1:1, Шомуродов, 81 - 1:2
"Трабзонспор": Кейбаши (Троннсен, 63), Витор Уго, Бруно Перес, Иэ, Чакыр, Гамшик, Оздемир (Омюр, 77), Жервиньо (Корнелиус, 63), Бакасетас, Нвакаэме, Джанини (Койта, 83).
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Винья, Рожер, Мхитарян (Карлес Перес, 82), Верету (Диавара, 90), Кристанте, Пеллегрини (Кумбула, 90), Дзаньоло (Рейнолдс, 90), Шомуродов (Майораль, 82).
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